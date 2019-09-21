Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, передает канал Россия 24. Он готовит иск о защите чести и достоинства.

Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, передает канал "Россия 24". Он готовит иск о защите чести и достоинства.Между мужчинами произошла перепалка в прямом эфире телеканала "Украина" во время передачи "Свобода слова с Савиком Шустером"​​​.Изначально Коломойского вывели в эфир по телефону для обсуждения другой темы. Однако он отвлекся на спор с Шустером и напомнил, что у того — незакрытый контракт. Олигарх стал требовать вернуть около 2,5 миллионов долларов — предоплату за 10 программ на канале "Один плюс один" в 2015 году.Сделал одну передачу, а на вторую "спалился" — взял деньги, хотя не должен был, заявил Коломойский.Журналист утверждает, что все программы были отсняты и смонтированы, однако в эфир их по какой-то причине не взяли. Его представитель Павел Елизаров пригласил Коломойского решать вопросы в суде.