В Калужскую область приехали мастера по выпечке хлеба со всего мира. Их форум так и называется: Хлеб - это мир. География - поразительная, но еще больше впечатляет разнообразие их продукции. Зачем нужен фиолетовый хлеб и как живет потребкооперация?

В Калужскую область приехали мастера по выпечке хлеба со всего мира. Их форум так и называется: "Хлеб — это мир". География — поразительная, но еще больше впечатляет разнообразие их продукции. Зачем нужен фиолетовый хлеб и как живет потребкооперация?Мастер класс Рожерио Шимуры — лучший пекарь мира готовит национальный бразильский хлеб фиолетового цвета. "Такой цвет – от ягоды асаи еще мы сюда доставляем наш орех бару", — рассказывает он.Наш ответ бразильскому ореху — орех сибирский, кедровый. Его в свою выпечку добавляет команда из Новосибирска. "В нашем хлебе, кроме муки, все — кедровое. Орехи кедровое, масло кедровое и кедровое молочко", — поясняют профессионалы.Это уже конкурс на звание лучшего пекаря России. У каждого здесь свой секретный ингредиент.Форум хлеба, он, конечно, не для тех, кто на диете, — здесь очень много мучного, и все это предлагают попробовать. Вот делегация Свердловской области. На базе мотоцикла "Урал" у них тут настоящая русская печь, в которой готовят блины. Светлана блинами накормит всех желающих, но с объемами мобильного хлебозавода на базе "КамАЗа" ее полевая кухня конкурировать, конечно, не может.Одна из важных тем форума — потребкооперация. Кооператив экологически чистых продуктов из Орловской области: яблоки, родниковая вода и свое зерно, которое выращивают без удобрений и пестицидов. Потом из него по старинной технологии — вообще без дрожжей – делают хлеб.В Советском Союзе кооперация была единственно возможной бизнес-моделью. Сейчас их много. Но фермеры снова стали объединятся именно в кооперативы. Есть налоговые льготы, вместе легче арендовать магазины и продавать свою продукцию."Сети устроены таким образом, что им нужны крупные поставщики, объемы большие. Чтобы испечь хлеб, который делали в Средневековье, двое суток на одну буханку нужно. Ни одна сеть такого не потерпит", — пояснил фермер Владимир Ковакин.Важная социальная задача, которую всегда решали сельские кооперативы, — доставка товаров в отдаленные районы. Главное, что доставляли атовлавки, — это, конечно, свежий хлеб.Атволавки на базе "ГАЗ-52" давно в прошлом, но и сейчас в нашей стране работают 3000 современных магазинов на колесах, которые каждый день привозят продукты в отдаленные деревни и села.В село Натальино Оренбургской области автолавка приезжает каждый четверг. Магазин здесь давно закрылся.Есть такие места, например, как село Мужи в Ямало-Ненецком округе, куда и на машине не доедешь. Туда магазины приплывают.Выгодной такая торговля быть не может, поэтому местные власти, как, например, в Калуге, помогают потребсоюзам — покупают машины, бензин."Крупные ритейлеры никогда не придут в эти населенные пункты. Чтобы у кооператоров была возможность добираться, мы компенсируем им убытки, покупаем машины", — сказал Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области.А так выглядит автолавка будущего — она пока одна такая на выставке. Этот микроавтобус должен будет привозить в деревни не только продукты, но также банкомат, отделение МФЦ, фельдшера и телемедицинский офис, то есть врача, который по видеосвязи будет консультировать.