В результате возгорания скончались мать и сын

В результате возгорания скончались мать и сынСледователи устанавливают причины гибели двух человек при пожаре во Владимирской области в поселке Вяткино Судогодского района.Как считает следствие, 19 сентября 2019 года в квартире №57 пятиэтажного дома №3 по улице Прянишникова начался пожар. Соседи вызвали пожарных. После ликвидации ЧП в полностью выгоревшей квартире были обнаружены тела женщины и мужчины.Известно, что в квартире жили 51-летний мужчина и его 81-летняя мама. Мужчина часто выпивал и часто курил в постели. Неосторожное курение рассматривается в качестве основной версии произошедшего.Вяткинские власти оценили техническое состояние жилого дома, оказывают необходимое содействие соседям погибших из квартир, пострадавших при ликвидации пожара.