Cотрудники Центра рассказали ребятам о профессии кинологов, о том, как готовят собак к несению службы, о породах служебных собак и об их роли в деятельности правоохранительных органов.

Сотрудники Центра кинологической службы УВД по СВАО провели экскурсию для учащихся районной школы и познакомили их со своими питомцами.Ребята с неподдельным интересом ждали встречи с четвероногими друзьями. В начале мероприятия была проведена экскурсия по Центру. Гостей провели через вольеры со служебными собаками, где ребята познакомились с ними, увидели, в каких условиях их дрессируют, узнали клички и служебные задачи. Также сотрудники Центра рассказали о профессии кинологов, о том, как готовят собак к несению службы, о породах служебных собак и об их роли в деятельности правоохранительных органов.После этого ребята отправились на площадку, где полицейские продемонстрировали способности своих воспитанников. Собака по кличке Заноза показала умение с легкостью выполнять голосовые и жестовые команды, а также успешно выполнила тренировочные задачи.В завершение мероприятия ребята смогли сфотографироваться с собакой и погладить ее. Она сразу стала любимицей ребят.Учащиеся и родители поблагодарили полицейских за интересную и познавательную экскурсию и их высокий профессионализм.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29