По меньшей мере 14 человек пострадали в южной японской префектуре Окинава из-за тайфуна Тапа. Отменены почти 300 рейсов, без света остаются тысячи домов.

По меньшей мере 14 человек пострадали в южной японской префектуре Окинава из-за тайфуна "Тапа", сообщает телеканал NHK. Известно об одном погибшем и одном пропавшем без вести серфере, которые проигнорировали сообщение о приближающемся тайфуне и катались на серфах возле побережья Хюга. Японское метеорологическое агентство призывает к ранней эвакуации, поскольку существует риск усиления ветра и дождя в районах, удаленных от тайфунов.Сейчас без света на территории Окинавы остаются около 28 тысяч домов. Японские авиакомпании были вынуждены отменить более 280 рейсов между Окинавой и центральной частью Японии. Как ожидается, в воскресенье тропический шторм минует остров Кюсю и выйдет в Японское море. Синоптики прогнозируют шквалистый ветер и проливные дожди. В некоторых районах может выпасть до 400 мм осадков."Тапа" стал семнадцатым тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас скорость ветра в его центральной части составляет 35 м/с, а скорость порывов 50 м/с.