Из-за холодов по просьбам жителей было принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения.

Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно, сообщил пятницу заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня будет осуществляться по их заявкам", - рассказал Петр Бирюков, чьи слова приводит "Интерфакс".По его словам, в соответствии с действующими нормативами отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. "Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения", - добавил вице-мэр.В пресс-службе ПАО "МОЭК" редакции 33Live.Ru Недвижимость рассказали, что начали подключать тепло на объекты социальной сферы по заявкам 20 сентября. "По состоянию на 16:00 (ред. – 20 сентября) тепло подано в 110 объектов социальной сферы", - рассказали в пресс-службе.18 сентября в столице заработала горячая линия по вопросам отопления. Москвичи могут позвонить по телефону: +7 (800) 100-23-29, пока будет проводиться включение отопления, и узнать о начале отопительного сезона, а также оставить заявку в случае проблем. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город готов к отопительному сезону.