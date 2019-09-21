Во Владимире прошёл ежегодный всероссийский фестиваль "По всей России водят хороводы"

Во Владимире, на сцене областного Дворца культуры и искусства прошёл гала-концерт лауреатов и дипломантов Всероссийского фестиваля русского народного танца " По всей России водят хороводы" на приз Т.А Устиновой.Пляска, хоровод, перепляс, кадриль - каких только ярких русских народных танцев не увидишь на фестивале. В нем приняли участие коллективы с разных уголков страны. Из Владимира, Костромы, Москвы, Самары и даже из Севастополя.В рамках фестиваля организованы теоретические и практические занятия, мастер-классы и просмотры конкурсных выступлений хореографических коллективов. Организаторами форума выступили Министерство культуры РФ, Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, департамент культуры Владимирской области и Областной Центр народного творчества.Всероссийский фестиваль народного танца стал не только демонстрацией хореографических достижений, но и единством культуры с широкой русской душой.Фото: 366days.ru