Ставят пьесу. Срочно требуется актер на незначительную роль с одной-единственной фразой. Находят какого-то мужичка. Режиссер ему объясняет, что от него требуется минимум - сказать лишь одну фразу "Не мельник я!" В общем, начинают мужика обучать всем тонкостям актерского искусства. Мурыжили его до 12 часов ночи..вроде сделали из него актера. Режиссер решил провести генеральную репетицию.
Мужик: - (абсолютно невыразительно) Не мельник я!
Режиссер: так-так-так....даже я вас не услышал, не говоря уже о публике. Давайте еще раз!
М: (погромче) Не мельник я!!
Р: ладно, я вас услышал.., но вот комиссия....нет..Еще раз!
М: (громко, разводя руками) Не мельник я!!!
Р: хорошо...я вас услышал, комиссия вас услышала, но..зал вас не слышит!! попрошу повторить...
М
еще анекдот!