В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка к очередному сезону. Клубы НХЛ проводят контрольные матчи. В одном из них встречались действующий обладатель Кубка Стэнли Сент-Луис Блюз и Виннипег Джетс.

В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка к очередному сезону. Клубы НХЛ проводят контрольные матчи. В одном из них встречались действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" и "Виннипег Джетс"."Блюзмены" добились выездной победы в овертайме со счетом 4:3. Российский форвард "Сент-Луиса" Клим Костин отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами.Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 3 октября.