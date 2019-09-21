В Екатеринбурге в свою решающую фазу вступил чемпионат мира по боксу среди любителей. В финал вышли три российских боксера из четверых, которые попали в четверку лучших в своих весовых категориях. Глеб Бакши, Андрей Замковой и Муслим Гаджимагомедов примут участие в финалах.

В Екатеринбурге в свою решающую фазу вступил чемпионат мира по боксу среди любителей. В финал вышли три российских боксера из четверых, которые попали в четверку лучших в своих весовых категориях. Глеб Бакши, Андрей Замковой и Муслим Гаджимагомедов примут участие в финалах.В полуфинале весовой категории до 75 кг Бакши победил бразильца Эберта Да Консейсао Соузу. Замковой в весовой категории до 69 кг в бою за финал победил Абылайхана Жусупова из Казахстана. Гаджимагомедов в полуфинале весовой категории до 91 кг был сильнее болгарина Радослава Панталеева.Еще один российский боксер Максим Бабанин, выступающий в супертяжелой весовой категории свыше 91 кг, проиграл в полуфинале чемпионата мира. В финал вышел его соперник Баходыр Джалолов из Узбекистана.