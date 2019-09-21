Украинских пограничников научат охранять границы по американским стандартам. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко. На своей странице в Facebook он написал, что для обучения украинские пограничники прибыли в США.

Украинских пограничников научат охранять границы по американским стандартам. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко. На своей странице в Facebook он написал, что для обучения украинские пограничники прибыли в США.О каком конкретно участке украинской границы идет речь, Дейнеко не сообщает. Уточняет лишь, что украинские пограничники изучают опыт охраны самого сложного участка американской границы — с Мексикой.Ранее сообщалось о том, что США научат украинских режиссеров противостоять российской агрессии: посольство страны в Киеве объявило о возможности профинансировать две программы профессионального обмена для украинцев. Напомним, ранее Конгресс США утвердил сумму помощи Украине в размере 250 миллионов долларов.