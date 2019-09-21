Сегодня
после продолжительной болезни скончался
ветеран
ФСБ России,
генерал-майор
в отставке
Рюрик
Васильевич
Сиванов
.
Сегодня
после продолжительной болезни скончался
ветеран
ФСБ России,
генерал-майор
в отставке
Рюрик
Васильевич
Сиванов
.
Рюрик
Васильевич
родился в
Риге
.
П
рошел нелегкий путь от простого слесаря на
заводе
"
ТЭ
М
" в Пензае, курсанта Ростовского высшего командно-инженерного училища имени "Главного маршала артиллерии М.И.
Неделина
", оперуполномоченного особого отдела КГБ СССР, до руководителя Управления ФСБ России по Владимирской области. Оставив военную службу, продолжал трудиться на заводе имени Дегтярева в должности заместителя генерального директора.
Где бы ни приходилось трудиться, везде
Рюрик
Васильевич с честью выполнял свой служебный и гражданский долг
, работал с полной самоотдачей, проявля
я
незаурядные организаторские способности и настойчивость в достижении поставленных целей.
О его заслугах перед Родиной свидетельствуют государственные награды - "Орден Почета", медаль ордена
"
За заслуги перед Отечеством
"
II
степени
и высшая ведомственная награда -
нагрудны
й
знак
«Почетный сотрудник контрразведки»
. Н
еоднократно поощрялся правами Директора ФСБ России.
Благодаря
профессионализму, глубоким знаниями богатому опыту
Рюрик
Васильевич всегда эффективно решал стоящие перед ним сложные и ответственные задачи, оставаясь чутким, порядочным и творческим человеком.
Светлая память
о
Рюрике
Васильевиче
на
в
ечно останется
в сердцах
его близких, друзей и коллег
.
Прощание с генерал-майором
Сивановым
состоится в 1
1 часов
23 сентября в ГДК по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д. 54.