Сегодня после продолжительной болезни скончался ветеран ФСБ России, генерал-майор в отставке Рюрик Васильевич Сиванов .

Сегодняпосле продолжительной болезни скончалсяветеранФСБ России,генерал-майорв отставкеРюрикВасильевичСивановРюрикВасильевичродился вРигерошел нелегкий путь от простого слесаря назаводеТЭ" в Пензае, курсанта Ростовского высшего командно-инженерного училища имени "Главного маршала артиллерии М.И.Неделина", оперуполномоченного особого отдела КГБ СССР, до руководителя Управления ФСБ России по Владимирской области. Оставив военную службу, продолжал трудиться на заводе имени Дегтярева в должности заместителя генерального директора.Где бы ни приходилось трудиться, вездеРюрикВасильевич с честью выполнял свой служебный и гражданский долг, работал с полной самоотдачей, проявлянезаурядные организаторские способности и настойчивость в достижении поставленных целей.О его заслугах перед Родиной свидетельствуют государственные награды - "Орден Почета", медаль орденаЗа заслуги перед ОтечествомIIстепении высшая ведомственная награда -нагруднызнак«Почетный сотрудник контрразведки». Неоднократно поощрялся правами Директора ФСБ России.Благодаряпрофессионализму, глубоким знаниями богатому опытуРюрикВасильевич всегда эффективно решал стоящие перед ним сложные и ответственные задачи, оставаясь чутким, порядочным и творческим человеком.Светлая памятьРюрикеВасильевиченаечно останетсяв сердцахего близких, друзей и коллегПрощание с генерал-майоромСивановымсостоится в 11 часов23 сентября в ГДК по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д. 54.