Впервые на древней Гороховецкой земле - "Сказ о том, что рублено топором". Под таким названием здесь проходит межрегиональный фестиваль деревянной игрушки...

Впервые на древней Гороховецкой земле - "Сказ о том, что рублено топором". Под таким названием здесь проходит межрегиональный фестиваль деревянной игрушки...Напомним, что гороховецкая игрушка признана объектом нематериального культурного наследия. Этот статус она получила в рамках областного конкурса. А сама история игрушки насчитывает более 400 лет. Первые гороховецкие игрушки в 16-17 веках делали плотники - якуши. Причем изготавливались они топором! Деревянные лошадки, птички, барыни, коники.. непропорциональные, с высокой шеей и, самое интересное, на колёсиках... Гороховецкую игрушку не спутать ни с чем. А вот почему плотники получили название якушей? Есть разные версии возникновения названия. Как настаивают сотрудники историко-архитектурного музея, именно профессия дала название селу Якушино Гороховецкого уезда, а не наоборот. В Гороховце сегодня можно даже посетить маршрут, который расскажет вам о мастерстве известных плотников. Вот например - три столба - ворота из лиственницы в историко-архитектурный музей 17 века - тоже работа якушей.