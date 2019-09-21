Установка окон и балконных дверей была давней мечтой местного детского сада. В жизнь она воплотилась благодаря региональному проекту Народный бюджет.

Торжественная церемония открытия новых окон и балконных дверей прошла в селе Айкино республики Коми.В церемонии открытия приняли участие местные чиновники, руководство детского сада и представители родительского комитета."Двадцатого сентября в торжественной обстановке были перерезаны красные ленточки в честь установки новых шести окон и двенадцати балконных дверей, которые будут держать тепло и создавать уют в детском саду селе Айкино", - пишет местное издание "Вперёд".Установка окон и балконных дверей была давней мечтой местного детского сада. В жизнь она воплотилась благодаря региональному проекту "Народный бюджет".