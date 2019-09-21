В прошлом году москвичка организовала сбор подписей, чтобы выселить онкобольных детей из арендованного жилья.

Жители одного из домов на юге Москвы грозятся выселить онкобольных детей, которые арендует квартиру с ними по соседству и проходят лечение в московской клинике. Пациенты получили жилье благодаря программе "Добрый дом" благотворительного фонда "Спаси жизнь". О случившемся сообщила учредительница благотворительного фонда "Добрый дом" Юлия Ромейко."Второй день подряд не могу успокоиться. Опять недовольные соседи грозят выселением нашим детям, жителям "Доброго Дома". Вот почему так - в других домах весь подъезд, узнав, что по соседству поселились онкобольных дети, хочет помогать, люди предлагают продукты, игрушки, вещи... а здесь - просто житья не дают нашим подопечным!", - написала на своей странице в Facebook Юлия Ромейко."То начинают дотошно расспрашивать, какие у них сопутствующие заболевания (да никаких! Наших детей от любых заболеваний берегут пуще зеницы ока, и не они опасны для окружающих, а наоборот!), то приведут представителя управляющей компании, который, непонятно на каком основании, требует, чтобы дети и их родители не перемещались по подъезду после 19 часов! Требуют документы, московскую прописку, грозят участковым!", - рассказала она.Юлия Ромейко отметила, что проблема проживания онкобольных детей в столице во время лечения стоит остро. Детям необходимо не только лечение в федеральных клиниках, но и временная регистрация в тех медучреждениях, где они состоят. Лучше бы, чтобы это была социальная гостиница - спокойное пристанище, где никто не будет третировать матерей с больными детьми, грозить им выселением и требовать бесшумного существования. Необходимо место, где мамы с детьми будут чувствовать себя уверенно, а не на птичьих правах, заключила она.Это не первая подобная история. В конце прошлого года москвичка, старшая по подъезду, организовала сбор подписей, чтобы выселить онкобольных детей из дома. Жилье на время лечения им также снимал благотворительный фонд. Женщина утверждала, что дети могут заразить других жителей дома. Более 40 квартир из 64, расположенных в подъезде дома, подписали петицию о выселении. Тогда история вызвала широкий общественный резонанс. Ситуацию взяли на контроль омбудсмены и депутаты. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова назвала кощунственной идею сбора подписей за выселение онкобольных детей из жилого дома. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с создавшейся ситуацией, при этом отметив, что это не вопрос администрации президента.В настоящее время происходит еще одно сопротивление горожан и петербургской благотворительной организация "Ночлежка", которая решила открыть пункт помощи бездомным в промзоне Бегового района. Москвичи выступили категорически против проекта. По их словам, бомжи распространяют болезни, социально опасны и могут испугать детей. В Петербурге подобные проекты существуют, например, прачечная для бездомных. Этот проект москвичи в прошлом году тоже не поддержали.