Более 60 тысяч человек участвовали в демонстрации в поддержку усилий по борьбе с климатическими изменениями, проходившей на улицах Нью-Йорка.

Более 60 тысяч человек участвовали в демонстрации в поддержку усилий по борьбе с климатическими изменениями, проходившей на улицах Нью-Йорка.О 60 тысячах заявил нью-йоркский градоначальник Билл де Блазио. В то же время 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг сказала, что на улицы города вышло 250 тысяч ее сторонников, передает ТАСС."Мы сделаем все возможное, чтобы справиться с климатическим кризисом, даже если это будет связано с пропуском занятий в школах или отсутствием на работе, потому что это важнее", — отметила Тунберг.Акции начались в канун открывающегося в понедельник в ООН саммита по климату, с изменениями которого, по версии эко-активистов, правительства стран борются недостаточно хорошо. Накануне в Лондоне на улицы вышли около 100 тысяч активистов, озабоченных темой экологии.В марте Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира.