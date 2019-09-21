Мероприятия для ребят организовали сотрудники и ветераны органов внутренних дел.

В рамках профориентационных мероприятий специалист направления профессиональной подготовки ОМВД России по Петушинскому району старший лейтенант внутренней службы Рустам Рустамов совместно с председателем Совета ветеранов при отделе полиции Сергеем Гусаровым встретились со студентами промышленно-гуманитарного колледжа г. Петушки.Обращаясь к собравшимся, Сергей Александрович Гусаров рассказал о том, к чему должен быть готов молодой человек, решивший связать свою судьбу с работой в правоохранительных органах.Ветеран органов внутренних дел также напомнил студентам о важной дате, 4 октября - дне памяти Петушинского ополчения, о том, что важно беречь и приумножать традиции, ценности своего народа.Выступая перед студенческой аудиторией, старший лейтенант внутренней службы Рустам Рустамов довел информацию о том, какие должности вакантны, а также условия и правила поступления на службу в ОВД, социальные гарантии сотрудников полиции. Ребята узнали о том, что при отборе кандидатов на службу в МВД особое внимание уделяется их образовательному уровню, морально-деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке.В завершение встречи студенты задали вопросы, касающиеся службы в разных подразделениях полиции и поступления в ведомственные вузы, получив на них компетентные ответы.Мероприятие получилось познавательным и интересным, в заключение которого несколько ребят изъявили желание поступить на службу в ОВД, после окончания образовательного учреждения.