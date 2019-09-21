Бывший вице-президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа немедленно опубликовать расшифровку телефонной беседы с Владимиром Зеленским.

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа немедленно опубликовать расшифровку телефонной беседы с Владимиром Зеленским.На этой неделе в американских СМИ появилась информация, что представители Национальной разведки обвинили Трампа в разглашении государственной тайны в ходе разговора с неназванным иностранным лидером.Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США неоднократно оказывал давление на президента Украины, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена.Ситуацию уже прокомментировали в украинском МИД. Там заявили, что глава Белого дома вовсе не давил на Зеленского, и настояли на праве президента Украины хранить в тайне содержание разговоров с коллегами из других стран, передает телеканал "Россия 24".