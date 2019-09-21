В программе: выступления творческих коллективов, мюзикл «Русская крепость»,
владимирская кавер-группа «Mendeleev Band». И праздничный салют!
21 сентября администрация Судогодского района приглашает жителей Владимира на День леса, который пройдет на стадионе «Красный химик» города Судогды.
С 14.00 там начнут работу тематические площадки «Лесные разносолы», «Музыкальная гостиная», библио-кафе, ярмарка мастеров, казацкое раздолье, детские аттракционы и многое другое.
В 15.00 - начало шествия праздничной колонны, торжественное открытие «Дня леса-2019».
Концерт «Осенний хоровод» начнется в 16.10. В программе: выступления лучших творческих коллективов Судогодского района, гостей из других городов области. В 18.30 на главной сцене праздника зрители увидят мюзикл «Русская крепость» в исполнении артистов музыкально-поэтического театра «Знаменье».
Вечернюю программу откроет владимирская кавер-группа «Mendeleev Band», а финалом «Дня леса-2019» станет праздничный салют, который прогремит над стадионом в 21.00.