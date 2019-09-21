В программе: выступления творческих коллективов, мюзикл «Русская крепость», владимирская кавер-группа «Mendeleev Band». И праздничный салют!

21 сентября администрация Судогодского района приглашает жителей Владимира на День леса, который пройдет на стадионе «Красный химик» города Судогды.С 14.00 там начнут работу тематические площадки «Лесные разносолы», «Музыкальная гостиная», библио-кафе, ярмарка мастеров, казацкое раздолье, детские аттракционы и многое другое.В 15.00 - начало шествия праздничной колонны, торжественное открытие «Дня леса-2019».Концерт «Осенний хоровод» начнется в 16.10. В программе: выступления лучших творческих коллективов Судогодского района, гостей из других городов области. В 18.30 на главной сцене праздника зрители увидят мюзикл «Русская крепость» в исполнении артистов музыкально-поэтического театра «Знаменье».Вечернюю программу откроет владимирская кавер-группа «Mendeleev Band», а финалом «Дня леса-2019» станет праздничный салют, который прогремит над стадионом в 21.00.