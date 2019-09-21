Владимирского таксиста Дмитрия Шейкина зарегистрировали в Реестре рекордов России.

Владимирского таксиста Дмитрия Шейкина зарегистрировали в Реестре рекордов России. Об этом сегодня нам сообщил Дмитрий. Напомним, он , фотографируется с ними и публикует фото в инстаграм. За 1 год и 2 месяца он собрал коллекцию из 602 фото. "Блоггер-таксист, который сделал самое большое количество селфи с пассажирами за год" - Дмитрий Шейкин сам придумал эту формулировку и отправил ее в Росреестр. Поздравляем Дмитрия!