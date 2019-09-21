Представлять и отстаивать интересы Украины на ближайшей сессии ПАСЕ, которая стартует 30 сентября, поедут представители старой делегации Незалежной. Об этом сообщил в Фейсбуке депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Представлять и отстаивать интересы Украины на ближайшей сессии ПАСЕ, которая стартует 30 сентября, поедут представители старой делегации Незалежной. Об этом сообщил в "Фейсбуке" депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.Ранее сообщалось, что Верховная рада не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию ПАСЕ из-за "нарушения ПАСЕ собственных принципов и игнорирования интересов Украины". Об этом сообщил глава комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.Предыдущая делегация Рады покинула весеннюю сессию ПАСЕ из-за несогласия с решением восстановить права делегации России в парламентской ассамблее.По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации. Это, по его словам, "серьезный дипломатический сигнал", который должен показать реакцию страны на возвращение в ПАСЕ российской делегации без санкций.На сессию ПАСЕ поедут те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая самого Гончаренко. По его словам, представителям Киева надо входить в курс дела и продолжать "формирование коалиции стран, которые будут бороться за сохранение Совета Европы как авторитетной международной организации, отстаивающей демократию, права человека и верховенство права".