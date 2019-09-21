В парке культуры и отдыха "Загородный" стартовал Всероссийский день бега.

Более сотни жителей променяли свой привычный выходной сон на массовой забег. Дистанция на любой возраст. Это самое масштабное событие в России по числу и географии участников. Старт был запланирован на 12 часов, но любители спорта начали собираться задолго до этого. Первыми стартуют девочки.Профессиональные спортсмены, так и начинающие настроены серьёзно, разминаются в последнее минуты перед стартом.А помогают им юные артисты группы "Меломан". Погода на стороне участников! Вопреки прогнозам - солнце, правда, ветер холодный. Легче бежать будет, говорят спортсмены. Есть и свои любимчики. ГТРК болеет за Анну Гуцаленко из 73 гимназии и желает ей удачи!И у первых победителей первыми интервью берут журналисты "Вестей"!Самый маленький зритель "Вестей".В соревнованиях принимают участие целыми семьями ! Сестры Бутаковы заняли второе и третье места в забеге девочек 2006-2007 года рождения.