Буквально через час во Владимире стартует уже четвертый по счету чемпионат по ирландским танцам. Место проведения Городской дворец культуры.

Буквально через час во Владимире стартует уже четвертый по счету чемпионат по ирландским танцам. Место проведения Городской дворец культуры.Конкурс международного уровня, но в этом году в нем примут участие только танцоры из России. На соревнованиях выступят конкурсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Владимира. Всего заявлено 116 участников. Танцевальный баттл будет идти весь день, сначала выступят самые молодые артисты - от 6 лет, а во второй половине дня на сцену выйдут профессионалы. Судью на чемпионат назначила всемирная комиссия ирландского танца. Участники разделятся по возрастным группам, оцениваться будет и уровень сложности .Наталья Логинова, организатор чемпионата: "Есть четыре уровня сложности это бегинр - самый начинающий, праймари - немножко более продвинутый, интимидеант - это более продвинутый, и опен - это самый высокий уровень. Естественно, танцоры подразделяются на четыре группы вот по этим уровням . И каждая из этих групп делится на возрастные категории, это уже зависит от количества участников. Ну у нас есть и малышовые группы, там 7-8 лет, там есть и группы взрослых танцоров. И двадцатилетние, даже у нас есть возрастная категория старше 31-го года."