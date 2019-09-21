Медик неправильно поставила диагноз и не госпитализировала женщину

Медик неправильно поставила диагноз и не госпитализировала женщинуСуд приговорил бывшего фельдшера скорой помощи на 1,5 года за смерть пациентки во Владимирской области.Суд установил, что в ноябре 2017 года женщина вызвала скорую, пожаловавшись на боли в груди. Прибывавшая на вызов фельдшер, несмотря на большой опыт работы, проигнорировала данные ЭКГ, не правильно поставила диагноз и не госпитализировала пациентку.Вечером того же дня родственники сами привезли женщину в больницу, где через несколько часов та скончалась от инфаркта.