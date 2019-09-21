К Всемирному дню чистоты сегодня присоединилось 150 стран и 70 регионов страны.

Всемирный день чистоты. К этому событию сегодня присоединилось 150 стран и 70 регионов страны.Акция проходит с самого утра. В прошлом году 228 тысяч жителей страны из 300 городов стали участниками акции. Цифра заметная... В том числе в нашей области 2 тыс. человек собрали вместе более 160 тонн мусора. Сама акция направлена на объединение граждан во время уборки природных территорий от бытового мусора. Во Владимире наведут порядок в нескольких местах. Подробности Вестям рассказала Наталья Баранкова, координатор проекта "Сделаем""На данный момент заявилось около 11 районов Владимирской области. Окончательные подсчеты мы будем проводить уже после акции. В том году принимало участие около 2 тыс. человек. В городе Владимире это будут парк "Дружба", Содышка, Гусинка. Город Ковров - тоже определены около пяти точек... В общем, в каждом городе определены свои точки, в которых будут принимать участие волонтеры Владимирской области"