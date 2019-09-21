Определены 17 участников, которые поборются за звание лучшего участкового Владимирской области.

С 11 по 20 сентября во Владимирской области проходил первый этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый - 2019». Победителей первого этапа из числа претендентов, представленных территориальными органами внутренних дел на районом уровне, жители региона выбирали посредством онлайн-голосования.Наибольшее количество голосов набрали следующие участники первого этапа конкурса:Хрисанфов Артем Павлович, ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру.Коваль Алла Эдуардовна, ОМВД России по Александровскому району.Зуйков Вячеслав Анатольевич, ОМВД России по Вязниковскому району.Замыслов Александр Николаевич, Отд МВД России по Гороховецкому району.Тарлаков Александр Евгеньевич, МО МВД России "Гусь-Хрустальный".Ершов Алексей Николаевич, ОМВД России по Камешковскому району.Смирнов Александр Русланович, Отд МВД России по Киржачскому району.Бугаков Николай Николаевич, МО МВД России «Ковровский».Евсеева Екатерина Алексеевна, ОМВД России по Кольчугинскому району.Понявин Сергей Владимирович, ОМВД России по Меленковскому району.Маньков Владимир Дмитриевич, МО МВД России «Муромский».Зубарев Алексей Александрович, ОМВД России по Петушинскому району.Гущин Дмитрий Сергеевич, Отд МВД России по Селивановскому району.Ермаков Роман Викторович, ОМВД России по Собинскому району.Стародубцева Татьяна Геннадьевна, ОМВД России по Судогодскому району.Резниченко Дмитрий Анатольевич, ОМВД России по Суздальскому району.Мартьянов Игорь Русланович, ОМВД России по Юрьев-Польскому району.Эти участковые уполномоченные полиции становятся участниками второго этапа онлайн-голосования, которое пройдет на сайте УМВД России по Владимирской области в период с 7 по 16 октября.