В заключительном матче третьего группового этапа отборочного турнира по пляжному волейболу на Олимпийские игры-2020 в Токио россияне Константин Семенов и Илья Лешуков добились победы над польской парой.

В заключительном матче третьего группового этапа отборочного турнира по пляжному волейболу на Олимпийские игры-2020 в Токио россияне Константин Семенов и Илья Лешуков добились победы над польской парой.Российские волейболисты обыграли Бартоша Лосяка и Петра Кантора в двух партиях со счетом 21:14, 21:17. Встреча прошла в Китае.Таким образом, Семенов и Лешуков победили во всех встречах группового этапа, обеспечив себе участие в финальном раунде.