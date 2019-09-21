С певицей во время записи ролика произошел курьез. Ольга Бузова упала, делая растяжку.

С певицей во время записи ролика произошел курьез. Ольга Бузова упала, делая растяжку.Видеороликом телеведущая поделилась на своей странице в Инстаграм. На кадрах звезда бодро танцует, но в какой-то момент падает. Неудача ее не останавливает. Смеясь, знаменитость поднимается и продолжает танцевать."Всем отличнойпятницы, а я пока компенсирую отсутствие танцев на работе", – подписала видео артистка. Поклонники оценили упорство и ее умение двигаться. Некоторым же показалось, что танец певицы получился очень дерганым. "Вызывайте экзорциста", – в шутку посоветовал один из фолловеров.