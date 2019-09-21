Бывшая прима Большого театра вызвалась помочь поющей телеведущей Ольге Бузовой со шпагатами. Волочкова напомнила девушки об их встрече на Мальдивах.

Бывшая прима "Большого театра" вызвалась помочь поющей телеведущей Ольге Бузовой со шпагатами. Волочкова напомнила девушки об их встрече на Мальдивах.Балерина Анастасия Волочкова посмотрела танцы Ольги Бузовой в Instagram и вызвалась помочь поющей телеведущей, которая теперь решила еще и научиться танцевать.Бузова выложила видео, на котором танцует, а потом пробует сесть на шпагат, но получается это у нее явно не очень – звезду подводит растяжка."Всем отличной пятницы. А я пока компенсирую отсутствие танцев на работе", – подписала ролик Бузова.Многие пользователи разочаровались танцами ведущей "Дома-2" и посоветовали ей больше не заниматься подобным. Однако тут на помощь решила придти Анастасия Волочкова. Она отметилась под постом Бузовой."Оля, привет! Я подскажу тебе про шпагат все. Вспоминаю встречу на Мальдивах и буду рада новой. Помогу", – пообещала балерина.Бузова пока никак не отреагировала на предложение "королевы шпагата". Хотя, вероятно, телеведущей есть чему поучиться – Волочкова регулярна делиться с подписчиками в соцсетях снимками, на которых она запечатлена в шпагате в самых различных местах. Даже критики балерины давно признали, что ей в растяжке нет равных.Сама балерина старается не реагировать на острые выпады в ее сторону. Около года назад в ее жизни появился мужчина, с которым она проводит много времени. Поговаривают, что дело идет к свадьбе. Звезда пока ни разу не показывала возлюбленного широкой публике.