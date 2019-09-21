Бывшая прима Большого театра вызвалась помочь поющей телеведущей Ольге Бузовой со шпагатами. Волочкова напомнила девушки об их встрече на Мальдивах.
<a href="https://33live.ru/novosti/21-09-2019-ya-pomogu-volochkova-vyzvalas-uchit-buzovu.html" target="_blank">Я помогу: Волочкова вызвалась учить Бузову</a> - Бывшая прима Большого театра вызвалась помочь поющей телеведущей Ольге Бузовой со шпагатами. Волочкова напомнила девушки об их встрече на Мальдивах.
[url=https://33live.ru/novosti/21-09-2019-ya-pomogu-volochkova-vyzvalas-uchit-buzovu.html]Я помогу: Волочкова вызвалась учить Бузову[/url] - Бывшая прима Большого театра вызвалась помочь поющей телеведущей Ольге Бузовой со шпагатами. Волочкова напомнила девушки об их встрече на Мальдивах.