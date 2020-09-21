В настоящее время полицейскими установлена причастность фигурантов к 11 эпизодам хищений.
С февраля по июнь текущего года в ОМВД России по Александровскому району поступило несколько сообщений о хищении продуктов из сетевых магазинов, расположенных на территории района. Предметом преступного посягательства становились продукты питания и спиртные напитки.
Сотрудники полиции, проанализировав информацию, полученную от сотрудников магазинов, в которых происходили кражи, а также с камер видеонаблюдения, расположенных в торговых залах, установили, что к хищениям могут быть причастны двое мужчин.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в совершении краж - 36-и и 38-летнего жителей города Струнино.
Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
В настоящее время установлена причастность подозреваемых к совершению 11 эпизодов краж. Сумма причиненного ущерба превысила 100 000 рублей.
Часть похищенного изъята и возвращена в торговые точки.
Расследование уголовного дела продолжается.