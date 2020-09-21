Она благополучно привезла груз - свежие овощи.

Беспилотная грузовая "Газель" отправилась в свой первый коммерческий рейс из Владимира в столицу. Фургон повез в Москву тонную свежих овощей и фруктов, причем ехал он ночью. Правда, пока роботу не доверили совершить поездку самостоятельно. Автопилот подстраховывал второй водитель-оператор. Но его помощь понадобилась только один раз. Участники эксперимента оценили результаты эксперимента как удовлетворительные. Стоимость такой перевозки без сопровождающего была бы 1000 рублей, а вместе с оператором - 1500 рублей.Владимирская область недавно стала участником эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей. Сначала машины выпускали на трассы Москвы и Татарстана.