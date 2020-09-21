В областном центре прошёл благотворительный фестиваль "Добрый Владимир". Целью фестиваля стал сбор средств для онкобольных.

областном центре прошёл благотворительный фестиваль "Добрый Владимир". Целью фестиваля стал сбор средств для онкобольных.Организаторы - НКО Владимира. На ярмарке представили свои работы владимирские мастера. Но изготовить игрушку можно было и самому. Для детей и взрослых кукольники провели мастер-класс. Почётными гостями стали байкеры клуба "Ночные волки". Завершилась ярмарка выступлениями вокальных и танцевальных коллективов города. Фестиваль "Добрый Владимир" поддержали музыканты рок-группы "Рекорд-Оркестр" и фолк-бэнд "Колокол". По словам организаторов, собрать удалось около 40 тысяч. Собранные деньги передадут общественной организации "Вместе".Светлана Георгиева, организатор фестиваля: «Я очень рада, что у нас такие отзывчивые жители, что пришли, привели своих детей, пришли семьями. Значит, добро есть, оно живо в жителях нашего города. Значит, обязательно всё будет хорошо».Нина Глизница