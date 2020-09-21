День леса отпраздновали с пользой. В Судогодском районе прошёл традиционный праздник леса. Сотрудники МЧС работали на нём с подрастающим поколением. Примерить на себя роль спасателя, узнать

День леса отпраздновали с пользой. В Судогодском районе прошёл традиционный праздник леса. Сотрудники МЧС работали на нём с подрастающим поколением. Примерить на себя роль спасателя, узнать как работает пожарная техника, и вспомнить о безопасном поведении в лесу, – все это смогли сделать гости праздника. ( Судогодский район ) Особой популярностью на площадке у спасателей пользовалась