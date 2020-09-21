16 работникам указанной организации не выплачена зарплата в сумме более 1,1 млн рублей, а также проценты за ее задержку

Муромской городской прокуратурой проведена проверка по факту невыплаты заработной платы работникамв ООО «Спецавто».Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства16 работникам указанной организации не выплачена зарплата в сумме более 1,1 млн рублей, а также проценты за ее задержку. Городской прокуратурой в отношении генерального директора ООО «Спецавто» возбуждено производство об административном правонарушении, на виновное лицо наложены штрафы в сумме 20 тыс. рублей.Кроме того, руководителю ООО «Спецавто» внесено представление, по результатам рассмотрения которого заработная плата выплачена в полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает региональная прокуратура