16 работникам указанной организации не выплачена зарплата в сумме более 1,1 млн рублей, а также проценты за ее задержку
Муромской городской прокуратурой проведена проверка по факту невыплаты заработной платы работникам
в ООО «Спецавто».
Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства
16 работникам указанной организации не выплачена зарплата в сумме более 1,1 млн рублей, а также проценты за ее задержку. Г
ородской прокуратурой в отношении генерального директора ООО «Спецавто» возбуждено производство об административном правонарушении, на виновное лицо наложены штрафы в сумме 20 тыс. рублей.
Кроме того, руководителю ООО «Спецавто» внесено представление, по результатам рассмотрения которого заработная плата выплачена в полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает региональная прокуратура