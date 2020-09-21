В этом году учебное заведение отмечает 20-летний юбилей

Суздальской православной гимназии 20 лет! Любопытно, что в двухтысячном году 12 единомышленников, православных педагогов и общественников, решили открыть эту негосударственную школу для её первых 12 учеников. В таком же количестве они выпустились в 2012 году. Символическое число 12 для гимназии оказалось счастливым, год от года школа росла.В одних стенах: и обычная школа, и школа искусств. Такая в России только одна, утверждает директор православной гимназии Суздаля. Нина Аникина рассказывает: гимназия работает в режиме полного дня. После уроков дети остаются на дополнительное образование. С ними занимаются преподаватели школы искусств имени Ширшиковой по классам: скрипка, фортепиано, вокал, баян, гитара и изобразительное искусство. Выпускники получают документ государственного образца.Нина Аникина, директор ЧОУ "Суздальская православная гимназия": "Мы имеем всегда спрос на наши образовательные услуги. Родители видят здесь не просто воспитание детей... В основном это, конечно, православные, верующие семьи, но есть и такие, которые видят в нашей гимназии своеобразную камеру хранения. Они сдают детей и уверены в полной степени, что дети здесь будут в сохранности."Сейчас в гимназии 155 учащихся. Отдельно организованы школа дошколят и курсы подготовки к экзаменам, на которые ведется набор. Каждое утро начинается с молитвы, преподаются православные предметы.Елизавета Крюкова, выпускница ЧОУ "Суздальская православная гимназия": "...мы очень часто переезжали, поэтому мне есть с чем сравнить. И я могу сказать, что в гимназии гораздо выше уровень образования.... Ты можешь именно подойти к учителю и узнать ту тему, которая тебе непонятна или ты её пропустил... Нет такой атмосферы отчужденности, как в больших школах."Уже 7 лет на базе школы открыт кадетский класс. Его опекают общество "ОМОФОР-Суворовский призыв" и генерал-майор Александр Черкасов, который подарил школьному музею картину "Суворов в Кистыше". В этом селе кадеты помогают восстанавливать суворовский храм.Богдан Пичугин, кадет ЧОУ "Суздальская православная гимназия": "Я научился многому, чему меня не научат в обычной школе. И я уверен, что, если будет война или какие-то боевые действия, я смогу намного больше сделать, чем мои сверстники, которые не занимаются нигде."На первое место гимназия ставит воспитание, на второе - образование. Детям помогают развить внутренний стержень и в дальнейшем научиться выбирать то дело, которое им ближе.Любовь Истратова, Андрей Синягин,Вести-Владимир