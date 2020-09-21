Система власти Белоруссии постепенно разрушается. Режим президента Александра Лукашенко скоро падет, уверена глава белорусского Центра гражданских инициатив Наш Дом Ольга Карач.

Система власти Белоруссии постепенно разрушается. Режим президента Александра Лукашенко скоро падет, уверенаглава белорусского Центра гражданских инициатив "Наш Дом" Ольга Карач.Эксперт обратила внимание, что митинги и забастовки в республике носят мирный характер. Любая агрессия среди демонстрантов блокируется сразу. По словам Карач, у белорусов стало расти гражданское самосознание. Каждый видит себя лидером, который может определять формат протестов.С начала августа в республике идет делегитимизация Александра Лукашенко. Страну захлестывает анархия в хорошем смысле этого слова. "Идут не только марши солидарности, но и процесс разрушения системы власти", – приводит слова эксперта "Московский комсомолец".На политический кризис одними из первых отреагировали предприниматели – из республики начался отток капитала. Лучшие IT-специалисты стали покидать страну, работники крупных предприятий объявляют забастовки. С каждым днем Лукашенко все труднее удержать экономический сектор.Карач усомнилась, что главе Белоруссии удастся вернуть доверие народа. Даже план с реформой основного закона страны – Конституции – не поможет спасти свою легитимность, заключила глава Центра гражданских инициатив "Наш Дом".