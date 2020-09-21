Областные власти обещают сдать 7 новых садиков до конца этого года. И это только в областном центре

Областные власти обещают сдать 7 новых садиков до конца этого года. И это только в областном центре. Четыре объекта уже готовы, сообщают в пресс-службе белого дома. Это дошкольные учреждения на 50 мест каждый на улицах Завадского, Крайнова, Сурикова и 1-ая Пионерская города Владимира.До конца года в областном центре будет сдано ещё три учреждения для дошколят. Как сообщили в Департаменте образования области, активно ведутся работы по строительству детского сада на 115 мест в микрорайоне Веризино. Это будет современное трёхэтажное здание с комфортными группами для детей разного возраста. Особенностью нового садика станет лифт для маломобильных детей. Сдача этого ДОУ запланирована на конец года.Кроме того, в Сновицах-Веризино появится ещё один детский сад на 50 мест, который позволит решить в территории проблему очерёдности для малышей от полутора до трёх лет.Еще один садик на 50 мест строится на улице Тихонравова. Техническая готовность объекта составляет уже почти 70%