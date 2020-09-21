Ряд победителей уже выявлен. Среди них – наши земляки.

На ковровском стадионе «Мотодром Арена» проходят Чемпионат и Первенство России по мотокроссу. Их участниками стали более 300 спортсменов со всей страны. Владимирскую область представляют 20 мотогонщиков, из них 8 из Коврова.По информации пресс-службы белого дома, ряд победителей уже выявлен. Среди них – наши земляки. 13-летний ковровчанин Семён Рыбаков (СШ «Мотодром Арена») стал лучшим в классе «85». И ещё одно первое место – в открытом классе Чемпионата России – за Владиславом Барсуковым из Ковровского района (СТК «Заречье»). Владимирец Назар Мерзлов (СТК «Весна») занял третье место среди мальчиков 8 – 10 лет в классе «65».«Мотокроссом занимаюсь с четырёх лет. У нас династия – дедушка, папа и дядя занимались этим спортом, я приходил, смотрел и понял, что тоже хочу попробовать. Мама была против, но потом приняла мой выбор, и сейчас вместе со всей семьёй приходит поддерживать меня как зритель», – рассказал Семён Рыбаков. В своём юном возрасте он является трёхкратным победителем Первенства России, бронзовым призёром Первенства Европы, а на Чемпионате мира ковровчанин вошёл в 10-ку лучших юных мотогонщиков.Итоги соревнований подведут сегодня.