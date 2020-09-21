"Муром" встречал на своём поле владимирское "Торпедо".

В очередном туре Олимп Первенства России по футболу сошлись земляки ФК «Муром» и владимирского «Торпедо» . Игра проходила в городе на Оке. С минимальным счетом победу одержала команда из областного центра. Мяч забил Александр Зенин. Это всего лишь вторая победа черно-белых в первенстве. Послематчевый комментарий тренера "Торпедо" Дмитрия Вязьмикина.- Во-первых, я хочу поздравить ребят с победой. С заслуженной победой. При большом контроле мяча, а создавали мы моменты. В принципе, мы игру «Мурома» разбирали и подготовились. Попытались все их сильные качества нивелировать. В принципе, что готовили, то и получалось у нас. Ну, и соответственно стандарты. Мы давно не забивали со стандартов, акценты делали на этом. Хорошо, что забили со стандартного положения, наигранного стандартного положения.Победа позволила торпедовцам переместиться на 11 местоо в турнирной таблице, а «Муром» опустился на четвертое. В следующем туре «Торпедо» во Владимире сыграет с «Локомотивом-Казанкой» из Москвы, а «Муром» также дома встретится со столичной «Родиной».Константин Киреев