Фольклорные коллективы приехали из Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Костромской областей. Участники были даже из республик - Чувашии и Мордовии.

В Гороховецком районе прошли межрегиональные фестивали народного творчества. Проект призван сохранить культурное и историческое наследие небольших городов.Песенные традиции, обряды и даже костюмы сохраняются и передаются из поколения в поколение. Фольклорные коллективы приехали из Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Костромской областей. Участники были даже из республик - Чувашии и Мордовии. Фестивали направлены не просто на сохранение народной культуры, но и на развитие традиций аутентичного фольклора, которые чудом сохранились в уголках нашей родины. Передавать традиции фольклора и дальше - цель фестивалей. Чем еще удивляли гороховецкие умельцы, расскажем в вечернем выпуске "Вестей".Сергей Рыбаков, председатель Правления ассоциации развития исторических поселений "Русская провинция": «Наш фестиваль, это фестиваль такого глубинного, аутентичного фольклора, который, в частности, здесь существует в селе Фоминки издавна, очень много лет. И передается из поколение в поколение, что мы сегодня видели и слышали. Действительно, он живет в голосах детей, когда дети воспроизводят то, что когда-то пели их бабушки и прабабушки».Мария Городская