Во Владимирской области количество безналичных операций возросло на треть.

За I полугодие 2020 года с использованием платежных карт, выданных во Владимирской области, на территории Российской Федерации и за её пределами совершено 171,4 млн операций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество операций возросло на 30,2%, общая сумма увеличилась на 15,5% - до 273,1 млрд рублей.По данным регионального отделения Банка России на 1 июля во Владимирской области выпущено более 2,1 млн платежных карт, что на 4,4% превышает показатели прошлого года.По количеству операций лидируют безналичные транзакции по оплате товаров и услуг – 138,6 млн операций, что на 32,8% больше, чем в прошлом году. Общая сумма покупок также возросла до 86,5 млрд рублей, при этом средний чек составил 624 рубля – это на 48 рублей меньше, чем в первом полугодии 2019 года. В период пандемии владимирцы предпочитали даже небольшие покупки оплачивать картами.В первом полугодии 2020 года количество банковских переводов увеличилось на 49,4% - до 23,2 млн операций, по сумме на 32,6% – до 98,7 млрд рублей.Сократилось количество операций по снятию наличных: за полгода их проведено 9,6 млн на сумму 88 млрд рублей, что меньше на 17,8% по количеству и 4,2% по объему.«Пандемия коронавируса ускорила переход на безналичные способы оплаты товаров и проведение банковских переводов. Бесконтактная оплата, безопасность и удобство использования карт все более привлекает жителей региона. Обеспеченность населения региона платежной инфраструктурой растет с каждым годом: на 1 июля 2020 года для проведения безналичных операций в организациях торговли и услуг установлено 35 758 банкоматов, импринтеров, платёжных и электронных терминалов, что на 27,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», - отметил заведующий сектором платежных систем и расчетов Владимирского отделения Банка России Владимир Полянский.Фото .