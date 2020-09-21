Сегодня - завершающий день национального чемпионата "Ворлдскиллс. Молодые профессионалы". Впервые он проходит в дистанционно-очном формате.

Сегодня - завершающий день национального чемпионата "Ворлдскиллс. Молодые профессионалы". Впервые он проходит в дистанционно-очном формате. Конкурсанты приняли участие в соревнованиях по 130 компетенциям. Наш регион представляет сборная команда, в ее составе студенты колледжей и Ковровской государственной технологической академии, молодые рабочие Ковровского электромеханического завода и школьники-юниоры, победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Наши ребята соревнуются по 22-м компетенциям и уже показали отличные результаты. Так, в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов» Алексей Спиречев завоевал золото, Даниил Тимошенков – бронзу. Студентка Виктория Пряхина заняла третье место в компетенции «Охрана труда». К мероприятию могут присоединиться зрители из любой точки России и мира. Финал этого года станет самым масштабным не только в России за все 8 лет проведения, но и во всем мире."Радио России-Владимир"