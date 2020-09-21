Чаще всего злоумышленники представляются банковскими работниками.

МВД России по Владимирской области предупреждает, что в регионе продолжают орудовать мошенники. Только за три дня от их действий пострадали одиннадцать человек, причем некоторые из них расстались с крупными суммами. Общий ущерб, причиненный обманщиками, составил более одного миллиона рублей.Чаще всего мошенники пытаются прикарманить чужие деньги, представившись банковскими работниками. Например, в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от 29-летнего владимирца. Он рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник банка, сказал, что с карой совершают подозрительные операции и посоветовал перевести на счет почти 400 000 рублей. То же самое предложили пенсионерке.Другой житель Владимира сообщил свой номер и пароль от личного кабинета на сайте. На его имя оформили кредит и перевели со счета 200 000 рублей.Одного из мошенников недавно удалось поймать. Им оказался 30-летний уроженец Екатеринбурга. Он создал сайт интернет-магазина по продаже автозапчастей, указав его место расположения в городе Владимире. При этом сам он находился в другом регионе и реального намерения доставлять товар не имел, только деньги собирал.По данному факту следователями городского УМВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к гражданам: чтобы не стать жертвами злоумышленников следует придерживаться нескольких простых правил.- Не торопитесь сообщать реквизиты банковской карты, даже если собеседник по телефону представляется сотрудником банка. Помните: ни одна организация, включая банк, не имеет право требовать ПИН-код и CVC-код.- Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте.- Ни при каких обстоятельствах не переводите деньги на неизвестные счета или номера телефонов.- Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.- Совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов. Прежде, чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверьте информацию о нем: поищите реальные отзывы о работе, почитайте форумы, уточните сведения у друзей или родственников и только после этого принимайте решение о покупке.