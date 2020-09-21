В нем будут представлены советские игрушки, детские книги, старые фотографии и предметы быта эпохи СССР

В Центральном парке города Владимира вскоре будет открыт музей, посвященный советскому детству. В экспозиции будут представлены советские игрушки, детские книги, старые фотографии и предметы быта эпохи СССР. Экспонаты для музя приносили сотрудники парка и их родственники, просто неравнодушные жители областного центра. По замыслу организаторов, часть экспозиции будет посвящена истории пионерии. Посетители музея смогут посмотреть мультфильмы, познакомиться с фото- и видеоаппаратурой советского периода.- Это будет павильон, где взрослые смогут вспомнить о своем детстве. А для подрастающего поколения планируем показать историю СССР в интерактивной форме. Юные посетители смогут не только посмотреть, но и поиграть в игры советской эпохи, - рассказывает заместитель директора ЦПКиО Арсений Поторочин.Экспозиция нового музея разместилась в павильоне, где раньше находился аттракцион «Комната смеха и страха». К слову, оставшиеся кривые зеркала, которым около 60 лет, также вошли в коллекцию музея, как и старые игровые автоматы, которые собирались еще на советских оборонных предприятиях.Фото "Вконтакте "Подслушано во Владимире"