В Москве 21 сентября состоялась церемония открытия первого полуфинала конкурса Лидеры России. Политика. На выход в финал претендует 221 конкурсант – все они подтвердили свои высокие результаты на контрольном тестировании.

В Москве 21 сентября состоялась церемония открытия первого полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика". На выход в финал претендует 221 конкурсант – все они подтвердили свои высокие результаты на контрольном тестировании.Задачу создать в стране работающие социальные лифты поставил президент Владимир Путин, напомнил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Одним из главных источников формирования кадровых резервов стал конкурс "Лидеры России", отметил он.Конкурс проводится уже три года. За это время его участники получили более 200 назначений, уточнил Комиссаров."Этот конкурс создан с целью выявления перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для дальнейшей работы в органах представительной власти и законотворческой деятельности", – сказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей".Перед полуфиналистами выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, конкурс помогает выявить талантливых людей со всей страны. Каждый участник должен ответить на вопрос, зачем он идет в политику, что может сделать для процветания своей страны и чем готов пожертвовать ради этого, отметил законодатель."Благодаря этому конкурсу многие наверняка избавятся от неких романтических иллюзий, ведь служение людям – это сложная каждодневная работа", – подчеркнул парламентарий.В свою очередь вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая выразила готовность помочь раскрыть потенциал конкурсантов и дать им реальное представление о законотворческой работе, которая основана на высоких компетенциях и профессиональных знаниях.Впервые на конкурсе будут оцениваться не только управленческие, но и социальные компетенции, отметил глава наблюдательного совета конкурса Михаил Швыдкой."От того, какое решение будет вынесено, зависит, кто завтра станет представлять интересы избирателей на федеральном, региональном, муниципальном уровне", – сказал он.Первый полуфинал будет идти два дня. Конкурсантов ждет насыщенная программа. По итогам образовательных и оценочных мероприятий определятся первые финалисты. Второй полуфинал начнется 23 сентября. Как и первые полуфиналисты, его участники должны будут пройти контрольное тестирование.Напомним, что конкурс "Лидеры России. Политика" начался 25 февраля 2020 года. Организаторы получили 34 тысячи заявок, к дистанционному отбору пригласили более девяти тысяч конкурсантов, а до контрольного тестирования перед полуфиналом дошли 544 человека. Победители получат наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей России.