"Огонь быстро перекинулся на соседнее здание, в котором проживает многодетная семья и пожилая женщина", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе патрулирования территории сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы сержанты полиции Ким Гильсен и Глеб Бирюков, а также стажер по должности полицейского Станислав Бузук почувствовали едкий запах дыма. Они немедленно направились к месту предполагаемого пожара.Как выяснилось, возгорание произошло в частном доме на улице Красковской. Огонь быстро перекинулся на соседнее здание, в котором проживает многодетная семья и пожилая женщина.Сотрудники полиции сообщили о происшествии в экстренные службы и в дежурную часть, вбежали в охваченный пламенем дом и помогли выбраться пожилой женщине, а также ее дочери с маленьким сыном. Еще двое детей в это время находились в учебных учреждениях.Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников полиции никто из граждан не пострадал. Спасенные женщины сердечно поблагодарили полицейских за готовность прийти на помощь людям в любую минуту, даже рискуя собственной жизнью», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать видео