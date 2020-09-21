Черно-белые одержали новую победу. Внутриобластное дерби с командой Мурома закончилось выигрышем “Торпедо”. Встретились футболисты в рамках седьмого тура Первенства России по

Черно-белые одержали новую победу. Внутриобластное дерби с командой Мурома закончилось выигрышем “Торпедо”. Встретились футболисты в рамках седьмого тура Первенства России по футболу среди клубов группы № 2 второго дивизиона. Игра проходила на стадионе имени Виктора Лосева в Муроме. Первый тайм голов не принес, хотя у обеих команд были острые моменты, чтобы повести в счете. Первый