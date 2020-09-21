В настоящее время сотрудниками полиции на месте осуществляется регулировка дорожного движения.

В Гусь-Хрустальном районе в результате ДТП участием автобуса один человек погиб и еще один пострадал. По предварительной информации регионального УМВД,около 9.00 на 61 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» водитель 1977 г.р., управляя автомобилем «Рено», при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу районного сообщения «Гусь-Хрустальный - Колпь» под управлением водителя 1969 г.р. и совершил с ним столкновение.По состоянию на 10.00 известно об одном погибшем – водителе автомобиля «Рено», а также пострадавшем - пассажире автомобиля «Рено», который госпитализирован в медицинское учреждение.В настоящее время сотрудниками полиции на месте осуществляется регулировка дорожного движения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Информация уточняется.