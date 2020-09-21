Политический аналитик Алексей Мухин рассказал о формате дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Вопросы сближения двух стран президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали 14 сентября в Сочи.

Политический аналитик Алексей Мухин рассказал о формате дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Вопросы сближения двух стран президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали 14 сентября в Сочи.Союзное государство России и Белоруссии может стать конфедерацией. Это самый мягкий вариант интеграции, при котором стороны сохраняют большую часть своей самостоятельности, но должны согласовывать друг с другом ключевые вопросы по экономике, финансам, обороне и внешней политике.По мнению Мухина, такой вариант для Москвы и Минска будет оптимальным. Эксперт считает, что первым делом будет военная интеграция двух стран, затем валютная. Политические вопросы будут отложены на последнюю стадию, приводит мнение аналитика портал "Украина.ру".14 сентября в Белоруссии начались учения "Славянское братство". В них участвуют подразделения российских воздушно-десантных войск. В Минобороны РФ заявили, что маневры проводятся для борьбы с террористической угрозой и не направлены против третьих стран.С 22 по 25 сентября пройдет второй этап учений. Будет задействовано более шести тысяч военнослужащих или 500 единиц боевой техники. От России участие в маневрах примут более тысячи человек и 100 единиц техники.В Сочи 14 сентября прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Это первая встреча двух лидеров после начала политического кризиса в республике.Путин и Лукашенко разговаривали за закрытыми дверями несколько часов. Обсуждались вопросы сотрудничества двух стран, в том числе интеграционная повестка. Заявлений для прессы сделано не было. При этом Россия согласилась выделить Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов. Большую его часть республика потратит на реструктуризацию прежних долгов.