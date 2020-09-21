Активисты Российского движения школьников (РДШ) собрали свыше 15 тонн мусора в рамках масштабной акции Экодежурный по стране. Она проходит с 17 по 27 сентября по всей стране.

Активисты Российского движения школьников (РДШ) собрали свыше 15 тонн мусора в рамках масштабной акции "Экодежурный по стране". Она проходит с 17 по 27 сентября по всей стране.Акция стала ответов учащихся на призыв премьер-министра Михаила Мишустина провести "генеральную уборку" на Дальнем Востоке. Первыми к делу подключились школьники Владивостока, которые передали эстафету другим регионам.Уборка мусора в российских регионах не прекращалась и в выходные дни. Так, в субботу, 19 сентября, школьники вместе с послом доброй воли ООН Вячеславом Фетисовым и главой РДШ Ириной Плещевой собрали более шести тысяч литров отходов в бухте Лазурная во Владивостоке.В свою очередь пятигорские активисты РДШ собрали свыше 60 кубометров мусора на склоне горы Машук. В акции приняли участие более 50 человек. Ребятам помогал известный боксер Давид Аванесян.А в Хабаровске активисты РДШ привели в порядок территорию питомника имени Лукашова. 26 команд собрали 109 мешков мусора, в том числе 18 килограммов крупногабаритных отходов, а также 120 килограммов покрышек.Подобные акции уже прошли в Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Тульской, Тверской, Свердловской областях, Приморском, Ставропольском краях и в других регионах.На этой неделе пройдет множество экологических мероприятий. А в Московской области в уборке вместе с активистами РДШ примут участие представители Минтранса России.Итоги акции подведут 30 сентября. Призы получат те, кто собрал больше всего мусора и придумал самый необычный формат эко-мероприятия.Российское движение школьников создано указом президента Владимира Путина в октябре 2015 года. Цель организации – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе традиционных российских ценностей.